Во Владивостоке маленькая девочка провалилась в открытый люк у магазина

Во Владивостоке ребенок провалился в открытый люк Фото: Милана СОКОЛ

Маленькая жительница Владивостока пострадала при падении в открытый канализационный люк в Ленинском районе Владивостока. Достать из западни ребенка помогли случайные очевидцы. Девчушка получила травмы, поэтому пришлось обращаться в больницу.

– 11.08 по адресу Красного Знамени, 114 строение 1, возле магазина «Каскад» мой ребенок 6 лет упал в открытый канализациооный люк. Спасибо парням на белом Nissan X-Trail и всем, кто помогал вытаскивать дочу. Отмыли кровь, обработали раны. И успокаивали истеричную меня. Слава богу, ноги, руки целы. Голову зашили в тысячекойке, – поблагодарила очевидцев мама пострадавшей малышки.

По словам жителей района, они жаловались на открытые люки еще неделю назад, однако реакции ответственных инстанции не последовало. Вот и произошла беда.

«Парни молодцы, как хорошо, что они еще увидели... Просто страшно представить, если бы никто не заметил... Жалобу обязательно писать, чтобы ребенку оплачивали лечение, реабилитацию и, чтобы неповадно им было, что люки открыты», «Молодцы ребята на X-Trail. А тот люк уже давно открыт, я там тягу погнул», « На Красного Знамени, 104, люк уже месяц открыт, видимо ждут беды», «На Змеинке на маленьком участке от остановки Воронежская до поворота на картодром три колодца без крышек. Когда кто-нибудь въедет или провалится, только тогда закроют, – отмечают жители Владивостока.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14