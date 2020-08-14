Наркоманка из Владивостока отправилась на исправительные работы за неуплату алиментов

Суд назначил неплательщице алиментов 8 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработной платы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу наркозависимой местной жительнице по части 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно».

В октябре 2018 года суд привлек к административной ответственности женщина, которая не платила алименты на своего ребенка 2014 года рождения. Тогда ей назначили наказание — обязательные работы на срок 50 часов.

Но и после этого гражданка продолжила игнорировать свои обязанности и менее, чем за год накопил долгов по уплате алиментов на общую сумму более 70 тысяч рублей. Нерадивая мамаша даже не интересовалась жизнью своего ребенка.

Новый суд согласился с мнением государственного обвинителя и, признав подсудимую виновной, назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием в доход государства 15% заработной платы. Приговор в настоящее время не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

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