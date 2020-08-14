Единороссы подарили подростку из Новошахтинского планшет для учебы

«Единая Россия» оказала поддержку юному жителю из пос. Новошахтинский (Михайловский район) в рамках акции «Помоги учиться дома». 14-летний Захар Ющенко стал обладателем нового планшета, который ему необходим для учебы.

В Региональную общественную приемную (РОПП) Партии обратилась бабушка подростка и попросила «Единую Россию» о помощи. Женщина воспитывает своего внука одна, и финансовые возможности семьи ограничены – долгое время им не удавалось приобрести технику, необходимую для обучения старшеклассника, и этой весной во время карантина Захар Ющенко вынужден был пользоваться стареньким телефоном бабушки для решения текущих задач.

Но в данном случае образовательной составляющей дело не ограничивается. К своим 14 годам молодой человек стал обладателем порядка 450 грамот и благодарностей – с ранних лет он активно участвует в конкурсах различного уровня, в том числе федерального. Подросток пишет стихи, играет на фортепьяно и осваивает другие виды творчества. Таким образом, помощь в приобретении дейвайса помогла бы выйти ему на новый уровень и в вопросах художественного развития.

«Региональный исполнительный комитет Партии, проведя беседу с бабушкой и ее внуком, принял решение об оказании им помощи. Кроме того, единороссы посоветовали молодому человеку выходить со своими стихами в публичное пространство – по общему мнению они действительно сильные и достойны того, чтобы их услышали и прочитали другие», - отметила руководитель РОПП Ольга Забелина.

Кроме того, принимая во внимание несколько сотен грамот и благодарностей, которые получил подросток, «Единая Россия» займется сбором документом для того, чтобы Захар Ющенко смог в следующем году принять участие в конкурсе, где будут разыгрываться путевки в лагерь «Артек» или во Всероссийский детский центр «Океан». В данном вопросе поддержку семье окажет местное отделение «Единой России» в Михайловском районе.