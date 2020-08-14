В Приморье восстановлено транспортное сообщение с населенными пунктами Пожарского района

Сейчас транспорт не может добраться только до приморского села Олон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дорожные службы и спасатели Приморского края восстановили сообщение практически со всеми населенными пунктами Пожарского района, которые во время ливней оказались отрезанными из-за переливов воды через дорогу.

По данным министерства ГО и ЧС Приморского края, сейчас автотранспорт не может добраться только до села Олон, где проживают 16 человек — преимущественно охотники.

«Жители поселка обеспечены основными продуктами питания и медикаментами, угрозы их жизням и здоровью нет. Вода уже убывает, после ее спада начнем аварийно-восстановительные работы», — уточнили представители министерства.

Напряженная паводковая ситуация сохраняется на севере края в бассейне реки Бикин. Общий подъем уровня воды в среднем и нижнем течении реки составляет 1,6-2,5 метра. Отмечается затопление поймы реки с подтоплением пониженных участков прилегающей местности.

На остальных реках региона паводковая ситуация стабильная, реки преимущественно в берегах, опасных и неблагоприятных гидрологических явлений не отмечается.

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