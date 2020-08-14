Каждый день в Приморье на COVID-19 проходят проверку до 3000 человек

С начала эпидемии в Приморье выявлено 8164 случая заражения коронавирусной инфекцией Фото: Иван МАКЕЕВ

Обследование на наличие коронавирусной инфекции в режиме нон-стоп ежедневно проходят приблизительно три тысячи жителей Приморья. За последние 24 часа через лаборатории выявляющие новый вирус прошли 2942 человека. 91 тест оказался положительным, сообщила главный санитарный врач региона Татьяна Детковская.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, с 24 марта, когда на территории региона были зафиксированы 2 первых случая инфицирования COVID-19, выявлено 8164 случая заболевания. Из них с 6474 человек диагноз «коронавирус» уже снят. Причем 60 приморцев признаны здоровыми в последние сутки.

На территории Приморья продолжает действовать режим повышенной готовности. Добросовестность его соблюдения непрерывно контролируют административные комиссии. За вчерашний день, 13 августа, членами комиссий в совокупности было проверено свыше 2300 точек торговли и общепита, единиц пассажирского транспорта, включая такси, туристических баз и пляжей. Более 100 административных протоколов были отправлены в суд и нарушители получили предупреждения и даже штрафы. 15 таких протоколов по результатам мониторинга комиссий составили на рынках городов.

На очередном заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Приморском крае губернатор Олег Кожемяко вновь напомнил руководителям на местах о том, что приморцам нужно неукоснительно соблюдать обязательные санитарно-эпидемиологические требования: масочный режим и «социальную дистанцию».

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