Воруют у людей, что могут. На приморском пляже семья с детьми лишилась всех запасов

На пляжах орудую наглые воры Фото: Милана СОКОЛ

В бухте Муравьиная семья с четырьмя детьми в одночасье лишилась всех запасов еды после визита на пляж неизвестных. Пока люди мирно спали в своих палатках, злоумышленники прошлись по пляжу, собирая, все, что не спрятано. Как уверяют свидетели, парни приехали на авто, разбрелись по пляжу в поиске добычи, после чего благополучно скрылись.

Свой рассказ пострадавшие опубликовали в популярном блоге Владивостока.

– Приехали отдохнуть с детьми, планировали на двое суток. Ночью легли спать. Сумка полная продуктов стояла в кузове грузовика рядом с палаткой. В 6 утра встали, а сумки нет. Сидящая на берегу пожилая пара, рассказала, что подъехал белый Mark. В нем были 4 парня. Они разошлись в разные стороны, вернулись с сумками и уехали. Уроды, слов нет. Сама сумка стоит 10 тысяч, и продуктов в ней примерно столько же. И дети голодные остались, – рассказали отдыхающие.

Как оказалось, подобный бизнес в местах массового отдыха приморйцев, процветает.

«Мы на рыбалку ездили на Вадимовский канал, никто не спал. Авто были заведены. В итоге стырили все, что можно было. Таким пальцы надо отрубать», «У нас как-то сперли кастрюльку с оставшимся шашлыком, а у соседей сумку. В сумке были всякие нужности для грудного ребенка, соски памперсы, питание», «В Ливадии так постоянно»,– делятся историями подписчики blog_vladivostok.

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