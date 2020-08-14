Безналичный расчёт появился в транспорте Артёма

В Приморье расширяется география проекта по внедрению системы электронной оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь смогут оплатить проезд бесконтактными банковскими картами ведущих платежных систем, мобильными устройствами, поддерживающими технологию Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay (смартфоны, часы) и жители Артёма.

Проект реализован совместно администрацией г. Артём, ЗАО «Золотая Корона», и ПАО Сбербанк. Функции оператора системы выполняет Муниципальное казённое учреждение «Автоматизированный диспетчерский центр».

Оплачивать проезд по бесконтактной технологии удобно, просто и безопасно: пассажирам достаточно одного касания к терминалу бесконтактной банковской картой или другим бесконтактным устройством. Для оплаты проезда банковской картой не требуется ввод ПИН-кода.

Сегодня на линии в Артеме работает 76 автобусов, и 59 из них уже оснащены терминалами.

Вячеслав Шичкин, начальник управления жизнеобеспечения и благоустройства Артёмовского городского округа:

«Это мировая тенденция – оплачивать покупки безналичным способом. А терминалы в автобусах – это современный сервис, который позволяет увеличить скорость обслуживания, считать пассажиропоток. А главное, он удобен пассажирам: не нужно искать мелочь, пересчитывать сдачу. Поэтому уже в ближайшее время мы планируем оснастить терминалами все автобусы Артёма».

Напомним, первым городом Приморья, где запущена безналичная оплата в транспорте, стал Владивосток. В октябре 2019 года Сбербанк оснастил весь общественный транспорт краевого центра (трамваи, троллейбусы, автобусы и фуникулер), а это более 700 единиц, терминалами безналичной оплаты проезда.

«Этот сервис набирает обороты. С каждым месяцем всё больше жителей Приморья расплачиваются в одно касание. На сегодняшний день ежедневно совершается более 70000 транзакций по банковским картам в общественном транспорте – это порядка 100 платежей на борт. И наш край вошёл в топ по безналичному расчёту в транспорте. Из 116 городов России Владивосток на 8 месте», - отметил управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин.

«Мы ожидаем, что жители г. Артём по достоинству оценят новую возможность по оплате проезда в общественном транспорте. «Золотая Корона» вместе с нашими партнерами прилагает все усилия, чтобы система развивалась и самые передовые технологии становились доступны все большему числу жителей. Для нас очень важно, чтобы жителям и гостям города стало еще удобнее пользоваться общественным транспортом», – говорит Александр Гришин, руководитель дирекции «Транспортные и социальные карты», «Золотая Корона».

Правительство Приморского края и Сбербанк планируют и далее расширять программу по внедрению безналичного расчёта в общественном транспорте региона. Терминалы установят в автобусах Уссурийска, Находки, Арсеньева и других городов.