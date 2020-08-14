Оперативный штаб в Приморье сделал послабления в ограничениях для культуры

Послабления коснулись программы V Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский». Фото: Анастасия ЕСАУЛЕНКО
Снять ряд ограничений на проведение групповых экскурсий и культурных мероприятий решил сегодня, 14 августа, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Приморье.
Послабления коснулись программы V Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский», который проведет Приморская сцена Мариинского театра. Также теперь разрешены на воде и суше экскурсии для групп, куда входит до 40 участников.
В остальном продолжают действовать требования, установленные ранее.
На данный момент не должны проводится:
— досуговые, развлекательные, зрелищные мероприятия (исключение составляют зоопарки);
— спортивные и физкультурные мероприятия (исключая тренировки спортивных команд по игровым видам спорта в спортсооружениях);
— рекламные и иные аналогичные мероприятия, где люди присутствуют лично, а также оказываться соответствующие услуги в организациях культуры, включая театры, кинотеатры, ночные клубы, танцзалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты, иных развлекательных заведениях, банях и саунах, аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.
К тому же даже на те, мероприятия, которые получили послабления, особые ограничения есть для людей, относящихся к повышенной группе риска.
В нее входят граждане:
— старше 65 лет;
— имеющие инсулинозависимый сахарный диабет;
— имеющие заболевания системы кровообращения или органов дыхания;
— имеющие хроническую болезнь почек 3-5 стадии;
— имеющие любые злокачественные новообразования и трансплантированные органы и ткани.
Этим людям, как и раньше, нужно обязательно соблюдать режим самоизоляции дома или в других помещениях, включая дачи. Пока этот период определен до 28 августа включительно.
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