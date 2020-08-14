«Черные лесорубы» за полгода вырубили в Приморье деревьев почти на 390 миллионов рублей

За шесть месяцев государственные инспекторы остановили 118 незаконных рубок в Приморье
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В 389,2 миллиона рублей оценивается ущерб, который за первую половину этого года нанесли природе Приморья незаконные вырубки леса. По данным регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, за шесть месяцев государственные инспекторы остановили 118 незаконных рубок в регионе.
«Незаконные рубки выявлены в Кавалеровском, Арсеньевском, Рощинском, Владивостокском, Спасском, Дальнереченском, Уссурийском, Сергеевском, Чугуевском, Тернейском, Верхне-Перевальненском лесничествах», — сообщили представители ведомства.
Все материалы переданы в правоохранительные органы. Нарушителей закона ждет уголовная ответственность и крупные штрафы, информирует пресс-служба правительства Приморского края.
Сообщается, что на сегодня уже возбуждено 99 уголовных дел, 25 человек привлечены к ответственности.
СПРАВКА:
Незаконная рубка деревьев наказывается штрафом до 500 тысяч рублей и вплоть до лишения свободы с выплатой штрафа и ущерба, причиненного лесному фонду.
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