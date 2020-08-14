В Приморье разыскивается осужденный, покинувший место отбывания наказания

Фото: сайт администрации Приморского городского поселения

ГУФСИН России по Приморскому краю разыскивает осужденного Родыгина Евгения Евгеньевича, 1994 года рождения. Мужчина покинул колонию-поселение № 26 в поселке Приморский Хасанского района, где он отбывал наказание.

Согласно статье 129 УИК РФ в колонии-поселения осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации.

Представители ведомства просят оказать содействие в установлении местонахождения Родыгина Е. Е.

Разыскивается осужденный Родыгин Е.Е. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

Приметы: рост около 175 см, телосложение худощавое, волосы короткие русые, имеется небольшая деформация носовой перегородки, на подбородке ямка.

Особые приметы: шрам на верхней губе справа.

Был одет: красная кепка черно-красная (красный верх, черный низ) спортивная толстовка, черные штаны, черные ботинки на толстой подошве.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Родыгина Е. Е., убедительная просьба сообщить в отдел розыска ГУФСИН России по Приморскому краю по телефонам: 8 (423) 2305-327, дежурная часть 8 (423) 2305-311 или в ближайшее отделение полиции, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14