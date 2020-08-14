Под новый год пенсионерка из Приморья зарезала ухажера за предложение сожительствовать

Пожилая женщина из поселка Южно-Морской убила мужчину в канун Нового 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Находкинский городской суд вынес приговор пенсионерке из поселка Южно-Морской (микрорайон Находки), признав ее виновной по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».

Преступление произошло в канун Нового 2020 года. В гости к пожилой женщине пришел знакомый мужчина. Готовясь встретить наступление нового года, граждане вместе выпивали и общались. Когда мужчина в очередной раз предложил хозяйке дома сожительствовать, между собеседниками вспыхнула ссора. Женщина завершила ее кардинально: нанесла собутыльнику ножом не менее двух ударов в грудь и спину.

От полученных ранений неудачливый кавалер скончался в отделении реанимации Находкинской городской больницы.

Суд учел смягчающие обстоятельства, пенсионный возраст подсудимой и назначил ей 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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