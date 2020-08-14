Власти Приморья и Находки наградили лучших строителей АО «Восточный Порт»

По поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко исполняющий обязанности главы Находкинского городского округа Тимур Магинский сегодня вручил награды лучшим специалистам-строителям АО «Восточный Порт». Знаковое событие состоялось в администрации стивидорной компании, которую посетил руководитель муниципалитета.

– Помимо того, что «Восточный Порт» является самым крупным дальневосточным стивидором, предприятие занимается реализацией масштабных строительных проектов, имеет своё собственное строительное подразделение, в котором работают высококвалифицированные специалисты, профессионалы своего дела. Вашими руками возводятся не только производственные, но и различные социальные объекты для жителей Находки, – отметил Тимур Магинский. – Хочу вам пожелать успехов, здоровья и много интересных объектов, от возведения которых вы бы получали удовольствие – и во время реализации проектов, и после – когда уже будет готовый результат.

За многолетний добросовестный труд почётная грамота и благодарственное письмо были вручены заместителю директора Дирекции строящегося объекта АО «Восточный Порт» Андрею Мишину и ведущему инженеру по общестроительным работам предприятия Борису Павликову. Также специалисты награждены памятными медалями в честь 70-летнего юбилея Находки.

Отметим, что за последнее время АО «Восточный Порт» собственными силами реализовало два крупнейших инвестиционных проекта. Запуск Третьей очереди в период проведения V ВЭФ на острове Русский стал одним из главных событий 2019 года в транспортно-логистической отрасли России. За погрузкой первого судна с нового комплекса в режиме онлайн наблюдали Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди. Проект строительства мощного и оборудованного по последнему слову техники угольного терминала был реализован без привлечения государственного финансирования.

Близок к завершению и масштабный проект строительства электрифицированного ж/д-парка «Новый» станции Находка-Восточная ДВЖД, призванного увеличить как пропускную способность подъездных к Порту железнодорожных путей, так и перевалку грузов на специализированном терминале, включая Третью очередь. «Новый», как и парк «Б», запущенный ранее в работу, построены портовиками «под ключ» с учетом всех современных требований. В ближайшее время АО «Восточный Порт» планирует приступить к опытно-промышленной эксплуатации нового железнодорожного полигона.