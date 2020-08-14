Почта России подарила Приморскому музею связи и ветерану ВОВ книгу о героях-почтовиках

Во Владивостоке сотрудники Молодежного совета Почты России передали в дар Приморскому музею связи и в личный архив ветерана Великой Отечественной войны и Почты Гладун Марии Алексеевны уникальное издание – «Книгу о героях».

С октября 2019 года по апрель 2020 года активисты Молодежного совета Почты России со всей страны брали интервью у ветеранов и от руки вписывали в «Книгу о героях» воспоминания о работе почты на передовой и в тылу. Накануне 75-летия Победы книга вышла в печатном варианте. В издание вошли более 90 историй, в том числе воспоминания Марии Алексеевны Гладун. Сегодня ей 96 лет, но она до мелочей помнит, как в годы войны работала радистом и участвовала в операции «Море» на мысе Мысхако, оборона которого длилась 32 недели.

«В годы войны я была совсем девчонкой, даже моложе вас, - делится с активистами Молодежного совета Почты России Мария Алексеевна. – И, к сожалению, все помню. И хорошо, что вы помните о подвигах почтовиков. Спасибо за такую книгу. Поставлю на видное место».

Еще один экземпляр «Книги о героях» был передан активистами Молодежного совета Почты России в дар Приморскому музею связи в лице смотрителя музея Василькевича Бориса Францевича.

«У нас в музее собрано много интересных экспонатов об истории Почты. «Книга о героях» дополнит эту коллекцию», - отметил Борис Францевич.

Книга о героях-почтовиках вышла в свет ограниченным тиражом 500 экземпляров. Кроме живых воспоминаний очевидцев, издание содержит архивные документы и уникальные фотографии, которые позволят сохранить память о простых людях, которые прошли войну, трудились в тылу и обеспечивали связь в военное время.