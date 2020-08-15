Отличный уик-энд в Приморье: летняя погода не готовит неприятных сюрпризов

На большей территории региона день пройдет без осадков Фото: pixabay.com

Примгидромет обещает Приморском в хорошую погоду в выходные дни. Осадков в крае станет меньше, дожди различной интенсивности сохранятся лишь местами. Однако местами не исключены грозы. Днем при прояснениях воздух сможет прогреться до +24...+31 °С, на северо-востоке будет немного прохладнее.

В воскресенье край ожидает небольшой рост атмосферного давления. На большей территории региона день пройдет без осадков, и только на севере могут задержаться небольшие дожди.

Владивосток в уик-энд ждет теплая погода. Ночью +19...+21 °С. Днем при юго-западном ветре влажность воздуха уменьшится, воздух прогреется до +26...+29 °С.

В воскресенье в приморских прибрежных бухтах высота волны около 0,5 м, в открытой части моря около 1 м. Температура воды в пределах +22...+24 °С, в заливе Посьета около +25 °С.

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