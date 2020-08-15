Хотел подзаработать, но заработает срок: «закладчика» наркотиков задержали во Владивостоке

Подозреваемому избрали меру пресечения - заключение под стражу. Фото: пресс-служба УМВД России по Владивостоку

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции во Владивостоке на улице 2-я Шоссейная остановили подозрительного мужчину, который при виде стражей порядка попытался выбросить сверток.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, включающая эксперта-криминалиста. Вещество, которое находилось в свертке изъяли и направили на исследование. Выяснилось, что это наркотик синтетического происхождения массой около грамма.

Задержанный 26-летний житель Владивостока дал признательные показания. Он рассказал, что хотел подзаработать на закладке наркотиков. Из Интернета мужчина узнал о местонахождении тайника с запрещенными веществами. Забрав сверток, наркодилер должен был отправиться в поселок Трудовое и разложить закладки.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере».

Закладчику грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Подозреваемому избрали меру пресечения — заключение под стражу, сообщила пресс-служба УМВД России по Владивостоку.

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