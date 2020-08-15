Prius vs. КАМАЗ: ДТП со смертельным исходом под Владивостоком

Автомобиль Toyota Prius - участник ДТП на трассе Владивосток - Артем. Фото: Инстаграм-аккаунте dpskontrol125rus

Серьезное ДТП произошло на трассе Владивосток — Артем. Как сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, автомобиль Toyota Prius врезался сначала в машину Nissan Juke, а затем в КАМАЗ дорожных служб. Произошло это перед «Премьер АВТО» (BMW-центр). К месту инцидента прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Медики провели реанимационные мероприятия.

Как сообщили в комментариях в Инстаграм-аккаунте dpskontrol125rus водители, проезжающие мимо места столкновения, есть жертвы. Позже ГИБДД подтвердила гибель 36-летнего водителя легкового автомобиля. Остальные участники дорожного движения не пострадали.

Из-за аварии образовалась очень большая пробка, начинающаяся от Фетисов-арены. По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований.

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