Забыв про 5-летнего сына и 8-месячную дочь, жительница Уссурийска ушла в загул

Решается вопрос о постановке семьи на профилактический учет в отделе полиции. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

36-летняя жительница Уссурийска заявила в полицию, что знакомая попросила ее на недолгое время присмотреть за 8-месячной девочкой, а также оставила в своей квартире 5-летнего сына, ушла и не возвращается уже почти сутки.

На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские также вызвали сотрудников МЧС, которые через окно проникли в квартиру на третьем этаже и эвакуировали мальчика. Ребенку медицинская помощь не понадобилась и его передали инспекторам по делам несовершеннолетних.

Было установлено, что в квартире проживает 29-летняя женщина, переехавшая несколько недель назад из Находки к сожителю в Уссурийск. Накануне около полуночи гражданка уложила сына в кровать, включила мультики на телевизоре, оставила рядом на тумбочке стакан воды и сотовый телефон. Затем мама заперла на ключ входную дверь, отдала второго ребенка под присмотр несовершеннолетней дочери своей подруги, а сама вместе с подругой отправилась в кафе.

После выпивки в компании мужчин, с которыми познакомились в кафе, дамы катались по городу. Утром подругу привезли домой, а легкомысленная мамаша попросила доставить ее в село Воздвиженку к знакомым.

Полицейские разыскали женщину и составили административный материал по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю сообщает, что здоровью детей ничего не угрожает. Временно они помещены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и дом малютки. Решается вопрос о постановке семьи на профилактический учет в отделе полиции.

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