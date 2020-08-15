Автокран въехал прямо в окно дома в Большом Камне

Остановить тяжёлую машину смогло только здание. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

ДТП с участием автокрана произошло в Большом Камне на улице Гагарина. По предварительным данным ГИБДД, 64-летний водитель автокрана нарушил правила остановки и стоянки транспортного средства, из-за чего тяжелая техника покатилась по уклону вниз. На своем пути кран совершил наезд на легковой автомобиль Toyota Corolla, а затем врезался в большое окно здания.

В результате инцидента пострадал водитель автокрана, который хоть и не находился в кабине машины, но пытался остановить мощную технику. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Врачи диагностировали у водителя травму ноги.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, стаж вождения у мужчины — 45 лет. В этом году к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался.

Теперь водителю предстоит возместить материальный ущерб, причиненный владельцу здания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14