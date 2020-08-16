Месть за парковку: на автомобиль жителя Владивостока напали вандалы

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Житель Первореченского района Владивостока утром вышел на работу и обнаружил, что его автомобиль разрисовали неизвестные. С помощью аэрозольной краски были нанесены нецензурные слова и закрашены зеркала заднего вида.

Как пояснил пострадавший 29-летний житель одного из домов на улице Карьерной, каждый вечер он оставляет свой Toyota Crown в своем дворе. Из-за большого количества машин ранее у него было несколько конфликтов с другими жильцами, которые были недовольны его парковкой.

По мнению автовладельца, появление на его машине нецензурных выражений он связывает с местью из-за парковочного места. Мужчина сообщил о произошедшем в полицию и попросил зафиксировать акт вандализма.

Затем горожанин самостоятельно с помощью специальных растворителей смыл оскорбления, а стражи порядка приступили к проверке по факту его обращения. Личности хулиганов, подозреваемых в порче чужого имущества, устанавливаются.

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