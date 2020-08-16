Пятикилометровая пробка сковала трассу на Шамору

Сервис Яндекс-карты

Жаркое воскресенье во Владивостоке спровоцировало пробки к популярным местам отдыха. Сейчас наблюдается пробка от Океанской на Шамору длиной примерно пять километров, согласно сервису Яндекс-карты.

Что интересно. Сто стороны поселка Рыбачий и со стороны Артема таких заторов нет.

Еще одно «горячее» направление – Русский остров. Там, по сообщению горожан, медленное движение начинается от самого моста. Впрочем, судя по картам, серьезных больших заторов там не наблюдается.

Можно предугадать, что ближе к вечеру начнутся заторы в обратном направлении.

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