Столько боли в одном видео. На приморском пляже джип провалился в кювет

Авто туристов перевернулось в кювет Фото: принтскрин видео.

Настоящая операция по спасению авто гостей Приморского края развернулась в районе бухты Алеут в поселке Зарубино. Водитель Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением и автомобиль рухнул в кювет. К счастью обошлось без пострадавших, а вот машине досталось довольно серьезно.

На выручку авто с хабаровскими номерами пришли местные автомобилисты и эвакутатор. С одной стороны Prado тянул джип, с другой – джип и мужчины, выстроившиеся в живую цепь. Лишь благодаря слаженным действиям машину удалось вернуть в привычное положение на 4 колеса.

Пользователи социальных сетей по достоинству оценили готовность придти на помощь нуждающимся.

«Пока есть хорошие люди, мир выживет», «Чуть инфаркт не случился пока до конца не досмотрела. Тем кто вытаскивал, респектище», «Какие вы все молодцы ребята, помогли», «Сколько боли в одном видео, молодцы настоящие мужики», – отмечают подписчики популярного автомобильного сообщества Приморья.

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