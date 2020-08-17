Заболеваемость COVID-19 в Приморье ниже среднестатистической по России

В Приморском крае сначала пандемии протестировано на COVID-19 почти 270 тысяч человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Приморья обнародовал некоторые статистические данные по заболеваемости в крае. В частности представители штаба сообщили, что количество заболевших на 100 тысяч населения в регионе — 455 человек. И этот показатель ниже среднего по Дальнему Востоку и России в целом. Однако вероятность заражения на территории Приморья остается высокой.

В Приморском крае сначала пандемии уже протестировано на наличие нового вируса 269585 человек. Около 3 тысяч приморцев каждый день проходят проверку на коронавирусную инфекцию.

За минувшие 24 часа в крае был выявлен еще 91 человек носитель COVID-19. Число всех жителей края, у которых когда-либо был найден возбудитель новой болезни, достигло отметки — 8348.

Также за последние сутки в регионе опасный диагноз был снят с 86 пациентов. Итого избавиться от вируса удалось 6661 приморцам.

Еще одна жизнь оборвалась вчера за коронавируса. Всего летальных исходов с начала пандемии — 97.

— Призываем жителей Приморья не пренебрегать простыми правилами безопасности при посещении мест массового пребывания: ношение масок, мытье рук и «социальная дистанция». Это снизит риск заболевания COVID-192, — обратились представители оперштаба к приморцам.

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