Мосты Приморья постепенно восстанавливают

Несколько мостов в Приморском крае уже отремонтированы Фото: пресс-служба правительства Приморского края

До конца года в Приморском крае завершат ремонт и строительство около десятка мостов, сообщает пресс-служба правительства региона. Столько же начнут возводить новых мостовых переправ.

По данным АО «Примавтодор», сегодня специалисты предприятия работают на мосту длинной 27 метров через ручей на 13-м километре дороги Галенки—Новогеоргиевка—Ильичевка—Поспеловка, мосту через реку Студеная на 28-м километре автомобильной дороги Уссурийск—Пограничный рядом с селом Духовское, 85-метровом мосту через реку Зеркальная на 32-м километре автодороги Устиновка—Зеркальная.

— На всех объектах высокая степень готовности. Срок их сдачи — сентябрь 2020 года, — рассказал руководитель предприятия Алексей Ширшов.

Также в сентябре строители планируют завершить возведение переправы через реку Крыловка, а в ноябре — через реку Мельгуновка. В рамках строительства автодороги Владивосток—Находка—порт Восточный в этом году будет построен мост через ручей на участке 18-40 километры и два моста через реку Шкотовка.

До конца года начнутся работы на реке Тихая в Анучинском районе. Идут торги на строительство моста на 25-м километре дороги Уссурийск—Раковка—Осиновка и на 89-м километре трассы Артем-Находка в районе Фокино. Готовится конкурсная документация по мосту на 86-м километре, а также через реку Осиновка, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Закончен ремонт моста через реку Черниговка на 568-м километре автодороги А370 Хабаровск—Владивосток и моста через ручей на 453-м километре автодороги А-370 Хабаровск—Владивосток.

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