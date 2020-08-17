Погибла девочка, упавшая с катера во Владивостоке

Катер находился недалеко от Токаревской кошки Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Во Владивостоке в районе Токаревской кошки утонул ребенок. Девочка упала за борт катера, когда взрослые, наотдыхавшись с употреблением горячительных напитков, спали.

По информации источника VL. ru в правоохранительных органах, трагедия произошла в середине августа рано утром. На катере, пришвартованном недалеко от излюбленного места отдыха горожан, находились трое взрослых, среди которых была и мама утонувшей девочки. Вечером предыдущего дня ребенок заснул в каюте, а остальные пассажиры расположилась на палубе. Позже сотрудники полиции нашли на месте отдыха пятилитровую канистру с крепким алкоголем, опустошенную на 4 литра, а также пустую бутылку из-под виски объемом 1,9 литра.

Как рассказала мать девочки, ночью все пошли спать в каюту. Пропажу ребенка обнаружили утром. Тело увидели в воде недалеко от катера и вытащили на берег. Пытались оказывать первую помощь, но безуспешно. Медики, добравшиеся до места происшествия, констатировали смерть ребенка.

Теперь полиция и следственный комитет проводят проверку по факту смерти. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. А прокуратура Первореченского района Владивостока организовала проверку исполнения требований законодательства о несовершеннолетних. Работники ведомства дадут оценку действиям матери по исполнению обязанностей по воспитанию ребенка.

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