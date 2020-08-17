Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Отключение горячей воды во Владивостоке с 17 по 24 августа

II этап проведения летне-осенних гидравлических испытаний. Адреса, где не будет ГВС
Константин МихайловКонстантин МихайловКонстантинМихайлов
КомментироватьОставить комментарий
II этап осенних гидравлических испытаний во Владивостоке продлится до 24 августа

II этап осенних гидравлических испытаний во Владивостоке продлится до 24 августа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приморские тепловые сети (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») публикуют расписание летне-осенних гидравлических испытаний, которые проходят в 5 этапов в разных районах Владивостока в период с 10 августа по 21 сентября.

II этап: с 17 по 24 августа. III этап: с 24 по 31 августа. IV этап: с 7 по 14 сентября. V этап: с 14 по 21 сентября.

Гидравлические испытания теплотрасс являются проверкой готовности магистральных трубопроводов к работе во время предстоящего отопительного сезона 2020 — 2021 годов. Во время этих испытаний магистральные сети проверяют на прочность и плотность, а также выявляют слабые места на теплотрассе и в оперативном порядке устраняют порывы.

II этап: с 17 по 24 августа. Проверке в рамках гидравлических испытаний подвергнется Голдобинская теплотрасса, для чего будет ограничено ГВС у жителей Первомайского и части Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ-2:

40 лет ВЛКСМ: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21у; 44 причал: 1;

50 лет ВЛКСМ: 2, 4, 11, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26б, 26в, 28, 30, 30а, 30б, 30в, 32;

Бакинская: 4;

Беляева: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Березовая: 5, 7, 9, 21;

Борисенко: 2, 8, 9, 9а, 10, 10/7, 12а, 17, 17а, 19, 19а, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72у, 74, 76, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 100б, 104, 104а, 106а, 108, 108а, 110;

Бурачка: 7, 9, 11, 13, 13у, 15, 17;

Вилкова: 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б;

Владикавказская: 1, 5;

Волкова: 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13;

Вязовая: 9у;

Героев Тихоокеанцев: 1а, 16, 20а, 20б, 20в, 20г;

Героев Хасана: 4, 6, 10, 12, 14, 15, 22;

Горийская: 1, 4;

Гризодубовой: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;

Громова: 4, 6, 8; 10, 12;

Гульбиновича: 4, 8/1, 8/2, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 29/1, 29/2, 29а, 30, 31, 32;

Добровольского: 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

Интернациональная: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71;

Калинина: 19, 21, 41, 43, 43а, 45, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 55, 57, 78, 82, 82у, 84, 89, 91, 105, 105а, 107, 109, 111, 113, 149, 153, 153у, 217, 225а, 253, 255, 255у, 257, 279, 279а, 281, 283, 285, 287;

Каплунова: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 23;

Каштановая: 13;

Киевская: 5;

Кизлярская: 7;

Кипарисовая: 2, 16, 18, 20;

Коммунаров: 14, 32, 32а, 36/1;

Космонавтов: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27;

Краева: 3, 6, 8;

Адмирала Кузнецова: 74, 74у, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;

Липовая: 2;

Марины Расковой: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Могилевская: 1, 1у, 3;

Можжевеловая: 1а;

Монтажная: 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 11, 11б, 13, 15, 15а;

Надибаидзе: 1, 1у, 4, 6, 6а, 8, 11, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30у, 32, 34;

Нарвская: 6, 13;

Невельского: 1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29;

Нестерова: 3, 5;

Никифорова: 2, 6, 8, 10, 16, 18, 37, 4, 41а, 43, 53, 53а, 53б, 53в, 55, 57;

Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а;

Олега Кошевого: 3, 5, 7;

Ольховая: 17, 19;

Очаковская: 5;

Пацаева: 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11;

Пихтовая: 14, 21, 21а, 21у, 33;

Полярная: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8, 9;

Промышленная 1-я: 3;

Промышленная: 2;

Промышленная 2-я: 4, 6, 8;

Сафонова: 2, 4, 6, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33, 33у, 34, 36, 37, 39, 39;

Сахалинская: 1у, 5а, 5в, 8, 11, 11а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61;

Связи: 1, 3, 5, 20, 22, 22а, 22б;

Слуцкого: 16/1, 16/2, 16/3, 16у;

Спиридонова: 15, 34, 42, 44.

Строительная 2-я: 15, 21;

Строительная 3-я: 9, 10, 11, 12, 18б;

Талалихина: 1, 2;

Терешковой: 10, 12, 14, 16;

Фадеева: 2, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 8а, 8б, 8д, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12в, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 16а, 16в, 18в;

Фастовская: 2, 14, 14у, 20;

Харьковская: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 10у, 11;

Херсонская: 12;

Часовитина: 1, 3, 3у, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 23а, 25, 27;

Черемуховая: 3б, 4а, 5, 8, 11, 12а, 12у, 16, 17, 18, 18а, 20, 22, 28;

Энергетики сообщают, что требованием Правил технической эксплуатации тепловых сетей проведение гидравлических испытаний невозможно без отключения от системы горячего водоснабжения потребителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14