Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Дождь, похолодание и снова солнце: сюрпризы погоды этой недели в Приморье

Вторая половина недели по прогнозам синоптиков должна порадовать жителей края
Никита СергеевНикита СергеевНикитаСергеев
КомментироватьОставить комментарий
Во второй половине недели антициклон вернет солнечную со слабым ветром погоду

Во второй половине недели антициклон вернет солнечную со слабым ветром погоду

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптическая ситуация на этой неделе в Приморье будет нестабильной, предупреждает Примпогода.

Вторник, 18 августа, из-за атмосферных фронтов на большей территории края будет отмечен дождями разной интенсивности: от небольших до сильных. Температура ночью +12...+21 °С, днем +20...+29 °С.

В среду, 19 августа, фронты отправятся на восток, а на Приморский край распространится гребень антициклона с прохладной воздушной массой. Хотя дожди начнут прекращаться, похолодает на 1 — 3 градуса.

Во второй половине недели антициклон вернет солнечную со слабым ветром погоду. Из-за отсутствия облаков усилится ночное выхолаживание, минимальная температура +8...+15 °С, а на южном побережье +17...+19 °С. Днем в Приморье установится температура, +20...+27 °С

Во Владивостоке во вторник ожидается дождь, усилится южный ветер. Температура днем +21...+25 °C. В среду возможен небольшой дождь, ветер северный сильный. С четверга до конца рабочей недели будет без осадков, ветер стихнет, влажность воздуха уменьшится. Ночная температура в пределах +16...+19 °С, днем +22...+26 °С.

Температура воды в Амурском заливе +22°С, в бухте Находка +22°C, в заливе Посьета +24°C.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14