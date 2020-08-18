Дождь, похолодание и снова солнце: сюрпризы погоды этой недели в Приморье

Во второй половине недели антициклон вернет солнечную со слабым ветром погоду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптическая ситуация на этой неделе в Приморье будет нестабильной, предупреждает Примпогода.

Вторник, 18 августа, из-за атмосферных фронтов на большей территории края будет отмечен дождями разной интенсивности: от небольших до сильных. Температура ночью +12...+21 °С, днем +20...+29 °С.

В среду, 19 августа, фронты отправятся на восток, а на Приморский край распространится гребень антициклона с прохладной воздушной массой. Хотя дожди начнут прекращаться, похолодает на 1 — 3 градуса.

Во второй половине недели антициклон вернет солнечную со слабым ветром погоду. Из-за отсутствия облаков усилится ночное выхолаживание, минимальная температура +8...+15 °С, а на южном побережье +17...+19 °С. Днем в Приморье установится температура, +20...+27 °С

Во Владивостоке во вторник ожидается дождь, усилится южный ветер. Температура днем +21...+25 °C. В среду возможен небольшой дождь, ветер северный сильный. С четверга до конца рабочей недели будет без осадков, ветер стихнет, влажность воздуха уменьшится. Ночная температура в пределах +16...+19 °С, днем +22...+26 °С.

Температура воды в Амурском заливе +22°С, в бухте Находка +22°C, в заливе Посьета +24°C.

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