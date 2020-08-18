Масштабную реконструкцию Матросского сквера начнут в 2020 году

Памятник экипажу шхуны «Крейсерок» впишется в общую концепцию сквера Фото: Администрация Владивостока

Матросский сквер Владивостока начнут реконструировать в этом году. Дирекция общественных пространств города подвела итоги открытого тендера на проведение работ первого этапа, сообщила пресс-служба мэрии. Утверждается, что в конечном итоге горожане получат современное общественное пространство с зелеными зонами для отдыха и проведения мероприятий.

Долгое время территория площадью почти 1,4 гектара, расположенная в районе остановки транспорта «ДВГТУ», принадлежала Министерству обороны. В 2016-м году сквер стал муниципальной собственностью. В 2018 году «Матросский» вошел в топ-5 территорий, которым, по мнению жителей, необходима реконструкция. Группа городских дизайнеров «Concrete Jungle» разработала концепцию благоустройства, именно ее теперь будет воплощать победитель торгов.

— Все предложения общественности были проанализированы и учтены в проекте благоустройства Матросского сквера. Он будет связан с другими пространствами и станет транзитной зоной на туристическом маршруте в центре города, — утверждает и. о. руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев.

Матросский сквер станет местом проведения различных мероприятий Фото: Администрация Владивостока

Пресс-служба администрации города напоминает, что в Матросском сквере расположено несколько памятных мест. Они, согласно проекту, сохранятся. Вокруг памятников экипажу шхуны «Крейсерок» и морякам-катерникам, павшим в боях Великой Отечественной, появится озеленение.

У здания клуба к существующей лестнице пристроят амфитеатр для проведения мероприятий. Рядом со зданием Морского собрания создадут место отдыха, которое сможет работать как летнее кафе, а также спортивно-рекреационную зону.

Концепцию сквера разработала группа дизайнеров "Concrete Jungle" Фото: Администрация Владивостока

Будет сделана и площадка, которую в будни используют как платную парковку, а при необходимости превратят в площадку для мероприятий.

Планируется к уже существующим дорожкам добавить новые, замостить их брусчаткой, расставить скамейки в виде бакенов, сделать велопарковку.

Кроме того, в сквере создадут площадка с видом на бухту Золотой Рог.

К существующей лестнице пристроят амфитеатр для проведения мероприятий Фото: Администрация Владивостока

Первую часть работ реконструкции по программе «Формирование комфортной городской среды» будет ООО СК «Экспострой». До конца октября предстоит сделать ливневую канализацию, установить освещение и видеонаблюдение, создать тротуары и уложить газоны.

Завершить работы полностью планируют в следующем году: возведут подпорные стены, установят лестницы и малые архитектурные формы, завершат озеленение.

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