Олег Кожемяко попросил у Михаила Мишустина дополнительных денег для Приморья

На совещании в Благовещенске Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением оказать Приморскому краю дополнительную поддержку федерального центра на модернизацию инфраструктуры региона. Это произошло 18 августа, в Благовещенске, на совещании с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

— В текущем году в Приморье на развитие и строительство транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры заложено 28 миллиардов рублей. Конечно, в этом году мы видим выпадающие доходы и довольно большие. Уже сейчас потери краевого бюджета составляют около 8 миллиардов рублей, к концу года прогнозно они могут достигнуть 16 миллиардов. Но у нас есть обязательства, которые мы должны выполнять. И в связи со снижением доходной части бюджета мы обратились в Правительство Российской Федерации, чтобы были учтены те наши первоочередные расходы, без которых невозможно дальше поступательное движение и гармоничное развитие экономики, социальной сферы, — сказал Олег Кожемяко.

Губернатор Приморья обозначил и некоторые основные задачи, на которые в первую очередь предполагается направить средства: разрешение ситуации с обманутыми дольщиками, развитие строительной отрасли края, возведение станция по сортировке твердых коммунальных отходов, модернизация дорожной сети региона и постройка новых мостов.

Губернатор Приморья поблагодарил Правительство России за предоставленную помощь в борьбе с COVID-19 и его последствиями.

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