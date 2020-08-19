Грунтовую дорогу к поселку Минка на острове Русский приводят в порядок

«Содержание городских территорий» приводит в порядок дорогу к поселку Минка на острове Русский Фото: Администрация Владивостока

Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» приводит в порядок дорогу к поселку Минка на острове Русский. Сейчас выполняются грейдирование и отсыпка. В работах задействованы автогрейдер и экскаватор-погрузчик.

— После дождей работы у городской дорожной службы всегда становится больше. В первую очередь спецтехника заходит на дороги, по которым передвигается общественный транспорт, а после этого на другие участки, — рассказал специалист управления дорог и благоустройства администрации города Олег Гончаренко.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, спецтехника регулярно работает на грунтовых дорогах не только Русского острова, но в частном секторе Советского района и по ряду других адресов. Проводится планировка дорожного полотна, подсыпка смесью С-5, нарезка кюветов для отвода воды.

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