Африканская чума свиней отступает в Приморье

Сейчас в Приморье осталось 15 очагов АЧС Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала лета в Приморском крае были зарегистрированы 30 очагов африканской чумы свиней (АЧС). Сейчас, благодаря слаженной работе ветеринарных врачей и профилактическим мероприятиям, в регионе осталось 15 очагов АЧС.

«10 очагов — четыре из них в дикой природе — действуют в Чугуевском муниципальном округе, три — в Спасском районе, по одному очагу — в Октябрьском округе и Михайловском районе», — сообщают представители государственной ветеринарной инспекции Приморья.

На всех территориях, где зафиксирован вирус, животные своевременно были изъяты из личных подсобных хозяйств, установлены дезбарьеры и проведена дезинфекции частного сектора.

Африканская чума свиней была зафиксирована в Приморье в июле 2019 года. Вирус передается между животными в популяции дикого кабана. Он также может быть перенесен людьми на одежде, обуви, может передаваться через мясо свиней. Для человека АЧС опасности не представляет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14