Сбербанк приглашает людей старшего возраста присоединиться к социальной образовательной программе

Сбербанк реализует социальную образовательную программу в онлайн-формате «Всегда рядом» для возрастной аудитории 55+. Программа обучения адаптирована для людей старшего возраста и включает в себя актуальные направления: оплата коммунальных услуг из дома, бюджет современного пенсионера, защита от мошенников, правила защиты потребителя, наследственное право, эмоциональный интеллект, а также темы, касающиеся здоровья и физической активности.

Занятия проходят в онлайн-формате. Для участия необходим компьютер, планшет или смартфон с доступом в интернет. Зарегистрироваться можно по ссылке. Поделитесь информацией с родными и близкими старшего возраста!

Участники программы смогут не выходя из дома проходить обучение и общаться с единомышленниками. Каждую неделю сотрудники и партнеры Сбербанка будут проводить

полезные онлайн-семинары:

21 августа

- "Активный возраст" - сайт и сервис для активной жизни.

- Сладкая жизнь без сахара: рекомендации по формированию здоровых привычек в питании.

28 августа

- Всё, что нужно знать о платежной системе «Мир».

- Физические упражнения для людей активного возраста.