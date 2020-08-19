Ученые дают инструкции: еще раз о встречах людей и мормлеков в Приморье

Ни в коем случае не приближайтесь к морским животным в природе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) обратились к СМИ Приморья с просьбой распространить информацию о вреде общения человека с морскими млекопитающими в естественной среде.

Встречи людей и мормлеков этим летом происходили необычно часто. «КП-Владивосток» полностью поддерживает ученых в их стремлении привлечь внимание к теме взаимодействия людей и животных. Приводим текст, размещенный на сайте ТИНРО.

«Если вы встретили дельфина...

В последнее время участились случаи встреч человека с морскими млекопитающими в водах южного Приморья. Это связано с обильной кормовой базой и хорошими экологическими условиями в акваториях края. В связи с этим обращаем внимание на необходимость соблюдения мер осторожности при встрече с морскими млекопитающими в естественной среде.

Их реакция на человека трудно прогнозируема и контакты могут привести к негативным последствиям для обеих сторон. Животные могут даже непреднамеренно нанести серьезные травмы человеку, кроме того есть обоюдный риск заражения опасными вирусами, бактериями, паразитами.

Учитывая вышесказанное, просим всех отдыхающих ни в коем случае не приближаться к животным в любой ситуации, не кормить, не гладить их и не пытаться привлечь их внимание. Самое правильное будет просто запомнить время и место обнаружения морских животных, примерную численность группы и сообщить эту информацию во ВНИРО».

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