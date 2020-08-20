Режим повышенной готовности смягчили в Приморье

Владивостокская крепость снова открыта для экскурсий. Фото: Игорь НОВИКОВ

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Предотвратить распространение коронавирусной инфекции помогает соблюдение простых правил безопасности: ношение масок, «социальная дистанция», дезинфекция помещений и поверхностей. С начала эпидемии диагноз COVID был диагностирован более чем у восьми тысяч человек.

Однако есть и хорошие новости. Так, с пятницы, 14 августа в крае разрешено проводить экскурсии группами до 40 человек. Их можно проводить как на суше, так и на воде. После продолжительного перерыва смогут возобновить работу кинотеатры. Такое решение принял краевой оперативный штаб.

- Мы знаем, что кинопрокат сейчас в тяжелом положении, но возобновлять работу нужно поэтапно и с осторожностью, чтобы не создавать очаги распространения коронавируса. Поэтому к работе смогут приступить кинотеатры в отдельно стоящих зданиях с отдельным входом. Обязательно наличие дезинфицирующих средств, бесконтактной термометрии, зрители должны соблюдать масочный режим и рассажены в зале с учетом «социальной дистанции», - подчеркнул глава региона Олег Кожемяко.

В Приморье по-прежнему приостановлено проведение зрелищных мероприятий с непосредственным присутствием публики. Однако мероприятия V Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» станут приятным исключением при условии, что они будут проводиться при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Бди!

Граждане повышенной группы риска старше 65 лет, а также те, кто имеет заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, хроническую болезнь почек 3-5 стадии, а также злокачественные новообразования, должны соблюдать режим самоизоляции.