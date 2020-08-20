Будущее уже в Сбербанк Онлайн

Сбербанк запускает вторую серию проекта «Художники в Сбербанк Онлайн», который позволяет персонализировать дизайн мобильного приложения Сбербанк Онлайн с помощью произведений искусства.

В рамках второй серии проекта специально для банка современные иллюстраторы создали картины на тему ближайшего будущего. Серия работ «2041» и одноименный набор приветственных заставок в мобильном приложении — это 15 высказываний художников о том, каким они видят мир через 21 год.

Набор приветственных заставок «2041» можно подключить в настройках профиля. После подключения на приветственном экране Сбербанк Онлайн будет появляться одна из картин набора, а в профиле — короткое описание каждой из них.

Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка:

«Проектом 2041 мы продолжили тему искусства в Сбербанк Онлайн и в этот раз заглянули в ближайшее будущее. Иллюстрации современных художников приятно удивили нас своим разнообразием и позитивным взглядом на мир. Надеемся, что этот проект получит такой же живой отклик у пользователей приложения».

Арт-куратором проекта выступило иллюстраторское агентство «Bang! Bang!», которое отвечало за выбор художников и целостность истории.

Юлия Синицына, директор иллюстраторского агентства «Bang! Bang!»:

«Мы выбрали 15 талантливых иллюстраторов, которые работают в принципиально разных стилях и имеют свое авторское видение , не просили их предсказывать будущее, но дали свободу действий и направление. Проект 2041 транслирует современную визуальную культуру широкой аудитории, и мы благодарны Сбербанку за возможность показать, насколько развито иллюстраторское искусство в нашей стране!»

Первая серия проекта «Художники в Сбербанк Онлайн» стартовала в мае этого года в партнерстве с Государственным Эрмитажем.