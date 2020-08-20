Приморье наращивает темпы жилищного строительства

В июле компании-застройщики сразу 6 жилищных проектов Приморского края получили финансирование в Сбербанке на сумму более 2,5 млрд рублей. На эти средства возведут более 51 тыс. квадратных метров жилья для приморцев. С поддержкой Сбербанка будет построено порядка 1000 квартир средней жилой площади.

«Строительная отрасль – это драйвер развития всей экономики. И Сбербанк выступает основным финансовым партнёром отрасли в крае. Благодаря большим экспертизе и опыту в проектном финансировании мы предлагаем клиентам не типовые, а индивидуальные решения. Это позволяет строительным компаниям в сегодняшних непростых условиях не снижать темпы работы, и, как следствие, большему количеству приморцев обрести свой дом», - отметил управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин.

В 2020-ом в Приморье фиксируется высокий спрос на жилье на первичном рынке. Растёт и количество строящихся объектов. Сбербанк в этом году уже одобрил 11 краевых проектов на сумму 10,5 млрд. «Подогревают» интерес к жилью на первичном рынке действующие в крае льготные программы ипотечного кредитования. В Сбербанке по программе «Дальневосточная ипотека» уже выдано около полутора тысяч кредитов, по программе «Господдержка 2020» - более трёхсот.

Кроме того, партнёров Сбербанк поддерживает от момента закупки строительной техники и финансирования затрат, связанных со строительно-монтажными работами, до этапа продаж и регистрации права собственности. Работают над этим компании экосистемы Сбербанка: маркетинговое агентство Segmento занимается таргетированной рекламой; Strategy Partners Group реализовала в крае продукт по динамическому ценообразованию для застройщиков, который выставляет квартиры по сбалансированной цене; площадка ДомКлик помогает в поиске, продаже и покупке жилой и коммерческой недвижимости.