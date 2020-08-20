Одиноким пенсионерам в Большом Камне оказывают постоянную помощь с начала пандемии

В Большом Камне серебряные добровольцы при поддержке исполнительного комитета партии «Единая Россия» взяли шефство над одинокими пенсионерами – сегодня активисты пять дней в неделю готовят обеды на десять человек. Всего же с начала пандемии помощь от волонтеров получили двадцать шесть жителей муниципалитета - раньше за этими людьми ухаживали друзья и соседи, но их возможности, к сожалению, были ограничены и потому о стариках заботится местный клуб волонтеров старшего возраста.

Взаимодействие волонтеров с каждым из этих людей приводило к положительным результатам. Кому-то требовалась помощь медиков, и их устроили в больницу. Кому-то помогли оформить документы в дом престарелых, чтобы обеспечить должный уход. На сегодняшний день под крылом большекаменских волонтеров осталось десять человек.

«В апреле пожилые люди сильно испугались - доходило до паники. Они звонили и просили сходить за продуктами, в аптеку. Когда мы привозили необходимое, поняли, что старики нуждаются в ежедневной поддержке. Решили варить обеды для них и привозить в одноразовых контейнерах», – рассказала руководитель городского клуба серебряных добровольцев Юлия Шевченко.

У всех подопечных разные истории. Юлия Шевченко приводит пример жительницы Большого Камня Антонины, также входящей в ряды серебряных добровольцев, которая сломала руку после химиотерапии. Соратницы приглядывали за ней, пока заботы не взял на себя сын женщины. Другой человек – Валерий – остался совсем без родственников и перенёс инсульт. Как это часто бывает, после удара, характер стал непростым. Он часто ворчит, но визитёрам всё равно рад.

Но обедами забота о пожилых не ограничивается. Также добровольцы ремонтируют подшефным мебель и с удовольствием готовы поговорить с ними за чашкой чая, чтобы одинокие люди чувствовали себя чуть лучше.

Если вы хотите проявить участие, помочь продуктами или как-то иначе поддержать наших добровольцев в хорошем деле, пишите в аккаунт @serebro_dobro_bk

Напомним, что работа клубов серебряных волонтеров на территории края проходит в рамках федерального партийного проекта «Старшее поколение», целью которого является создание условий для активного и здорового долголетия, которое реализуется через организацию различных форм занятости и отдыха для представителей т.н. серебряного возраста.