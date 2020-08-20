Часы ценой 1,5 миллиона и золотую цепь — 950 тысяч рублей украл в такси Владивостока «гастролер» с Камчатки

Украденные вещи изъяты у "гастролера" с Камчатки. Фото: пресс-служба УМВД России по Владивостоку

Сотрудники уголовного розыска Владивостока задержали 39-летнего ранее судимого жителя Камчатского края, который находился в федеральном розыске.

История задержания рецидивиста началась с заявления в полицию жителя столицы Приморья. Двое товарищей, посидев в кафе, возвращались домой. На Народном проспекте они разговорились с незнакомцем, выпили с ним по бутылке пива. Гражданин заявил, что ему по пути и предложил доехать на такси. В машине приятели задремали, а попутчик через некоторое время вышел из такси.

И лишь дома один из мужчин обнаружил, что с запястья исчезли золотые часы люксового бренда стоимостью около

Полиции удалось разыскать попутчика и установить, что на его счету еще к пяти имущественным преступлениям, совершенным в ночных клубах города в течение месяца. Общий ущерб, который вор нанес потерпевшим, составил более 2,6 миллиона рублей. Надо отметить, что гражданин дал признательные показания. Похищенное имущество изъято.

Полиция выясняет причастность гражданина к другим преступлениям

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Криминальный гастролер может лишиться свободы на срок до 10 лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Владивостоку

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Полиция выясняет причастность гражданина к другим преступлениям и предлагает всем, кто пострадал от действий подозреваемого обращаться по телефону: 8(423) 249 00 04 — Дежурная часть УМВД России по Владивостоку.

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