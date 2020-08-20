Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Стало известно, когда в Приморье полностью отменят ограничения по COVID-19

Замруководителя управления Роспотребнадзора края считает, что «второй волны» эпидемии можно избежать
Константин МихайловКонстантин МихайловКонстантинМихайлов
КомментироватьОставить комментарий
Заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова

Заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова

Фото: пресс-служба правительства Приморского края

К полной отмене ограничений (третий этап) из-за пандемии коронавируса Приморский край сможет приступить, когда коэффициент распространения инфекции на территории региона будет составлять не более 0,5 в течение восьми дней подряд. Об этом сообщила заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.

— В Приморье по состоянию на 20 августа этот показатель равен 0,94 и, к сожалению, пока не двигается в сторону уменьшения. Поэтому говорить об отмене ограничений рано. Только в случае, если мы будем соблюдать все профилактические меры, проводить противоэпидемические мероприятия там, где выявляются случаи заболевания, сможем подойти к третьему этапу. Тогда вновь можно будет проводить спортивные соревнования в помещениях, возобновится деятельность бассейнов, парков аттракционов и других объектов, открытия которых так все ждут, — конкретизировала заместитель главного санитарного врача края.

Светлана Морозова также выразила мнение, что регион может избежать «второй волны» эпидемии коронавируса, если все предприятия и каждый гражданин в отдельности будут добросовестно соблюдать противоэпидемические правила.

Не обошла Морозова вниманием и тему сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом, призвав жителей края пройти вакцинацию.

— Одно заболевание человек переносит легче, чем, когда к нему присоединяются другие инфекции. Поэтому основная задача на сегодняшний день — это иммунизация приморцев. В этом году она должна составлять не менее 60% населения края, чтобы образовалась «иммунная прослойка». Обычно это цифра была меньше — 45%, — проинформировала представительница Роспотребнадзора.

Также было сообщено о том, что в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера идет исследование проб для выявления коллективного иммунитета к инфекции на территории Приморья. Скоро станут известны результаты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14