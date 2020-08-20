Стало известно, когда в Приморье полностью отменят ограничения по COVID-19

Заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова Фото: пресс-служба правительства Приморского края

К полной отмене ограничений (третий этап) из-за пандемии коронавируса Приморский край сможет приступить, когда коэффициент распространения инфекции на территории региона будет составлять не более 0,5 в течение восьми дней подряд. Об этом сообщила заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.

— В Приморье по состоянию на 20 августа этот показатель равен 0,94 и, к сожалению, пока не двигается в сторону уменьшения. Поэтому говорить об отмене ограничений рано. Только в случае, если мы будем соблюдать все профилактические меры, проводить противоэпидемические мероприятия там, где выявляются случаи заболевания, сможем подойти к третьему этапу. Тогда вновь можно будет проводить спортивные соревнования в помещениях, возобновится деятельность бассейнов, парков аттракционов и других объектов, открытия которых так все ждут, — конкретизировала заместитель главного санитарного врача края.

Светлана Морозова также выразила мнение, что регион может избежать «второй волны» эпидемии коронавируса, если все предприятия и каждый гражданин в отдельности будут добросовестно соблюдать противоэпидемические правила.

Не обошла Морозова вниманием и тему сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом, призвав жителей края пройти вакцинацию.

— Одно заболевание человек переносит легче, чем, когда к нему присоединяются другие инфекции. Поэтому основная задача на сегодняшний день — это иммунизация приморцев. В этом году она должна составлять не менее 60% населения края, чтобы образовалась «иммунная прослойка». Обычно это цифра была меньше — 45%, — проинформировала представительница Роспотребнадзора.

Также было сообщено о том, что в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера идет исследование проб для выявления коллективного иммунитета к инфекции на территории Приморья. Скоро станут известны результаты.

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