Кто потерял? Гидроцикл, лежащий посреди дороги во Владивостоке, удивил горожан

Водник выпал на проезжую часть. Фото: dpskontrol125rus

Что только не увидишь на дорогах Владивостока, то во время дождя по лужам катаются sup серферы, то в хорошую погоду поперек посреди дороги кто-то оставил гидроцикл. Именно такая картина открылась с утра 21 августа, тем, кто проезжает по улице Русской. Бесхозный аквабайк лежит на средней полосе, осложняя движение.

Сейчас рядом с необычной находкой дежурит наряд ДПС, судя по всему, в ближайшее время «водник» эвакуируют.

Как именно транспортное средство попало на оживленную трассу, пока неизвестно. Не исключено, что гидроцикл попросту соскользнул с прицепа при перевозке, а хозяин этого не заметил. Пользователи социальной сети уже начали отпускать шуточки по поводу внимательности владельца водной техники.

«Так хорошо отдохнули на море, что по дороге байк потеряли. Это была самая дорогая пьянка в году», «Может на море спешили и внимания не обратили, что байк потеряли», «Это была погоня. У кого-то закончилась вода в водомете», – шутят приморцы.

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