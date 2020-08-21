Порядок госэкспертизы социальных объектов, пострадавших во время ЧС изменится Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Порядок госэкспертизы социальных объектов, пострадавших во время ЧС, поручил изменить губернатор Приморья Олег Кожемяко. Это, по мнению главы региона, должно ускорить проведение восстановительных работ.

Распоряжение Кожемяко отдал, выслушав отчеты главы муниципальных образований Приморья, об обстановке на территориях, пострадавших от непогоды в последние дни. Среди них поселок Сибирцево Черниговского района, дорога Лукьяновка - Новополтавка в Красноармейском районе, участки в Находке.

Как выяснилось, процесс начала ремонта на некоторых объектах затягивается из-за существующего порядка проведения госэкспертизы. Губернатор выразил недовольство сроками восстановительных работ в больницах поселка Сибирцево, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

— Давайте эту ситуацию менять. Впредь, когда возникают ситуации чрезвычайного характера, связанные с повреждениями социальных объектов, эксперты должны сами выезжать на место происшествия, осматривать его и давать заключение по смете. Впредь пропишите этот порядок, узаконим это постановлением губернатора, — заявил глава региона.

Напомним, ураган обрушился на поселок Сибирцево Черниговского района 12 августа. По данным министерства ГО и ЧС Приморского края, с поликлиники № 1 сорвало около 40% кровли, около 10-15% крыши лишилось пожарное депо, около 5% — три школы поселка. В Приморье по-другому будут проводить экспертизу социальных объектов, пострадавших от ЧС

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