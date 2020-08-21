Кустарник вместо металла. Мэр Владивостока пообещал делать барьеры на дорогах из растений

Множество ограждений появилось этим летом во Владивостоке. Фото: Инстаграм tosvl.ru

На встрече с общественными наблюдателями мэр Владивостока Олег Гуменюк обсудил реализацию в этом году проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Среди прочих аспектов ремонта дорог, таких как обновление дорожного полотна, обустройство ливневой канализации, создание тротуаров и пешеходных зон, глава города коснулся вопроса установки на улицах краевого центра леерных ограждений.

Гуменюк сообщил, что со следующего года во Владивостоке вместо установки пешеходных ограждений, которые предназначены отделять проезжую часть от тротуаров, власти города приняли решение высаживать кустарник. Естественно, это будет делаться только в тех места, где позволяют существующие нормативы.

— Обновленный ГОСТ это позволяет, поэтому мы во многих случаях откажемся от ограждений и будем создавать живые изгороди. Это достаточно действенный инструмент обеспечить безопасность пешеходов, систематизировать их движение и, вместе с тем, украсить город, — заявил мэр.

Надо отметить, что недавняя инициатива городской администрации по установке на улицах Владивостока множества разнообразных заборчиков и ограждений, вызвала среди горожан дискуссию в социальных сетях. Мнения как обычно разделились, но основная масса участников городских пабликов идею не поддержала. А некоторые из владивостокцев как раз и высказали мысль, что уж если и создавать на дорогах барьеры, то в качестве альтернативы металлу лучше использовать живые растения.

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