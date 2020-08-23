Удружил угонщику: житель Уссурийска оставил машину открытой и с заведенным мотором

Владелец вышел из своей машины на несколько минут, чтобы сбегать домой за забытым мобильным телефоном. Фото: пресс-служба ОМВД России по Уссурийску

Полицейские Уссурийска разыскали угнанный автомобиль Toyota Vitz. Владелец вышел из своей машины на несколько минут, чтобы сбегать домой за забытым мобильным телефоном. Авто мужчина оставил с работающим двигателем и ключами в замке зажигания, чем не преминул воспользоваться угонщик. Причиненный ущерб хозяин транспортного средства оценил в 200 тысяч рублей.

Ориентировка на машину была передана всем наружным экипажам полиции. К поиску на маршрутах патрулирования подключились сотрудники Росгвардии.

Toyota была обнаружена в районе улицы Краснознаменной со следами ДТП. По подозрению в совершении угона задержали ранее судимого 36-летнего местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Угонщику грозит лишение свободы на срок до пяти лет, информирует пресс-служба ОМВД России по Уссурийску.

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