Триколор над Владивостоком. Акцию в День флага России провели жители столицы Приморья

На самой верхней точке участники акции развернули флаги России и сделали фото на память Фото: Администрация Владивостока

В субботу, 23 августа, День государственного флага России отметили поднятием триколора на одной из сопок Владивостока его жители. По инициативе МКУ «Молодежный ресурсный центр» на высоту 138 метров поднялись юные горожане, их родители и пожилые владивостокцы. Самой возрастной участницей акции стала 77-летняя Светлана Мищенко, узнавшая о мероприятии по радио.

На высоту 138 метров поднялись юные горожане, их родители и пожилые владивостокцы Фото: Администрация Владивостока

По дороге к вершине сопки специалист МРЦ Константин Мороз рассказал биографию Евгения Степановича Бурачка, первого начальника военного поста Владивосток. Именно его имя носят улица в Первомайском районе города, и сопка. На самой верхней точке участники акции в полдень развернули флаги России и сделали фото на память.

Самой возрастной участницей акции стала 77-летняя Светлана Мищенко Фото: Администрация Владивостока

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, в завершение участники похода в честь Дня флага России провели небольшой субботник: унесли с сопки огромный мешок мусора, который оставили на природе безответственные отдыхающие.

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