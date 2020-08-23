На Кравцовских водопадах в Приморье появится экологическая тропа

Кравцовские водопады. Скриншот видео: аккаунт Facebook Константина Шестакова

Вице-губернатор Константин Шестаков, курирующий в Приморье туризма и международного сотрудничества сообщил в личном аккаунте Facebook о том, что во время его субботней, 22 августа, поездки в Хасанский район края среди прочих вопросов была затронута и тема Кравцовских водопадов.

«Кравцовские водопады. Совместно с НП „Земля леопарда“ прорабатываем вопрос обустройства экологической тропы. На следующий год, уверен, что сможем обустроить. Утром в лесу осень вкусно пахнет, но уже осенью», — написал в социальной сети заместитель председателя правительства Приморского края.

СПРАВКА:

Кравцовские водопады — памятник природы Приморского края. Каскад из пяти небольших по высоте водопадов, образованных течением ручья Кравцовский возник более 1 миллиона лет назад. Четыре водопада находятся друг от друга на расстоянии 25-30 метров. Пятый, самый широкий, расположен на расстоянии около 300 метров от каскада.

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