О роли Китая в современном мире – в одной книге

Генеральный секретарь Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Третий том книги «Си Цзиньпин о государственном управлении» вышел в свет сразу на китайском и английском языках. Издание включает в себя 92 статьи – это письменные доклады и устные выступления генерального секретаря Китайской Народной Республики Си Цзиньпина октября 2017 года по январь, письма и указания, подготовленные в этот период. Энциклопедия китайской политической мысли современности.

Подобные книги выходят раз в три года: первый том увидел свет в 2014 году, а второй – в 2017-м. И они вызвали огромный интерес. Нынешний том выпущен китайским издательством «Вайвэнь чубаньшэ». Помимо статей он содержит 41 фото генерального секретаря Си Цзиньпина, иллюстрирующих прошедший трехлетний отрезок его трудовой биографии.

Книга разделена на 19 тем, по которым можно проследить, как Китай движется в новую эпоху и за счет чего становится все более значимым государством на мировой арене. Она помогает понять мировоззрение и идеологию современного Китая, полно рассказывает о сути социализма с китайской спецификой. Знакомит нас с мировоззрением китайского лидера Си Цзиньпина, его принципами и стремлениями.

Это своеобразное обращение к мировому сообществу, ко всем тем, кто готов услышать: Коммунистическая партия Китая может объединять и созидать. Эта книга о великой мечте и пути к ней. Наиболее полное пособие для изучения современного Китая.

«Сегодня мы ближе, чем когда-либо, увереннее и подготовленнее к тому, чтобы сделать цель национального возрождения реальностью. Я верю, что все время, пока весь китайский народ будет нести этот дух мечты, мы сможем и будем реализовывать возрождение китайской нации», - пишет Си Цзиньпин.

Приобрести книгу можно как в самом Китае, так и за рубежом.