Мы запускаем все отрасли экономики: губернатор Приморья о ситуации с COVID

Новых жертв коронавируса в Приморье за последние 24 часа нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 9 тысяч человек, заболевших COVID-19, уже насчитывается в Приморском крае на сегодняшний день. Эти данные были озвучены 24 августа во время проведения очередного совещания краевого оперативного штаба по борьбе коронавирусной инфекцией.

Как сообщило региональное управление Роспотребнадзора, сейчас на территории края каждый день выявляется 80 с лишним заражений новой болезнью. Последние сутки не стали исключением - было выявлено 83 случая инфицирования коварным вирусом. Всего же с начала пандемии в крае зарегистрировано 9042 инфицированных человека.

Новых погибших от коронавируса за последние 24 часа нет. Всего в Приморье от COVID-19 умерло 100 человек.

Людей, с которых сняли диагноз в течение вчерашнего дня, было 54. А за всю историю пандемии в регионе сумели выздороветь 7222 человека.

На территории края продолжается жесткое пресечение нарушений, которые могли бы содействовать распространению заболевания. Выявлением несоблюдения санитарно эпидемических правил занимаются административные комиссии. В их рейдах днем ранее было задействовано 467 человек. Также были привлечены 650 сотрудников МВД и Росгвардии.

Проверке подверглись свыше 4600 различных объектов, среди них торговые точки, точки общепита, общественный транспорт, включая такси, пляжи и турбазы. Члены комиссий провели разъяснительные беседы с 3038 приморцами.

- Ситуация по распространению коронавируса в Приморье, как и по всей стране, сложная. Тем не менее, мы запускаем все отрасли экономики, делаем так, чтобы люди могли работать, - сказал на совещании глава края Олег Кожемяко.

Губернатор еще раз напомнил руководителям муниципальных образований о важности перед началом учебного года оснащения всех школ средствами дезинфекции и термометрами. Также Кожемяко заявил о недопустимости сбора денег на эти нужды с родителей.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемические требования, среди которых "масочный режим" в местах значительного скопления людей, а также соблюдение "социальной дистанции".

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