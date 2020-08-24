Меняю «Владивосток» на «Хабаровск»: надпись на въезде в столицу Приморья трансформировалась

На указателе неизвестные заклеили название города. Фото: ИА PrimaMedia

Въездной указатель, расположенный недалеко от ростральной коллоны на дороге, ведущей в столицу российского Дальнего Востока, видоизменили неизвестные шутники. Поверх надписи «Владивосток» кто-то наклеил листы материала с буквами, составляющими слово «Хабаровск».

Фото этой странной шутки опубликовало ИА PrimaMedia. Его корреспонденты узнали о произошедшем от жителя города, отвозившего утром в аэропорт своего знакомого.

Шрифт для надписи был подобран так, чтобы указатель на расстоянии выглядел как настоящий. Фото: ИА PrimaMedia

В соцсетях пока никаких сообщений от «авторов» розыгрыша не появилось.

На что пытались намекнуть таинственные проказники, непонятно. Возможно, шутка как-то связана с присвоением Владивостоку статуса центра Дальневосточного федерального округа, который раньше находился у Хабаровска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14