«Думала умру от страха»: в многоэтажку Владивостока через окно заползла змея

Змея заползла в квартиру через окно Фото: dps_vl

Утро понедельника оказалось не самым добрым для жителей одной из многоэтажек Владивостока. Дело в том, что в квартиру проникла змея. Попробуй спросонья разбери, ядовитый или нет гад расположился у тебя на кухне. Да и внушительные размеры гостя напугают кого угодно. Хозяева квартиры решили не рисковать и обратились за профессиональной помощью спасателей.

Полоз проник в квартиру Фото: dps_vl

– Хочу сказать большое спасибо ребятам спасателям из МЧС города Владивостока. Проснулась сегодня утром и увидела на кухне такую картину, думала умру от страха. Приехали очень быстро, змею поймали и увезли, – поделилась испуганная горожанка.

Судя по кадрам, семья проживает на 2 или 3 этаже. Очень похоже, что в квартиру забрался амурский полоз. Змея неядовитая, но может достигать 2 метров в длину. Подобному гостю в любом доме будут не рады.Как пресмыкающееся преодолело довольно большое расстояние по вертикали – остается загадкой. Но видео явно прибавило страхов многим приморцев.

«Пойду закрою окна, один из моих страхов!», «Как получить инфаркт в конце лета без регистрации и смс», «Господи, зачем я это посмотрела?», «Я бы уже дом продавала... Интересно, а сетка то была?!», «Я бы сквозь двери вышла».

Стоит отметить, что даже неядовитые змеи могут причинить вред человеку. Например, после укуса может возникнуть острая аллергическая реакция. Так что ловить самостоятельно подобного гада – дело крайне рисковое.

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