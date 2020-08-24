Губернатор Приморья призвал главу Примгидромета не сеять панику

Губернатор призвал оставить принятие решений о чрезвычайных мерах уполномоченным ведомствам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Приморья обратился к главному метеорологу края Борису Кубаю с призывом «воздержаться от распространения среди жителей региона основанной на маловероятных метеорологических прогнозах информации, которая может вызвать панические настроения», — сообщила пресс-служба правительства региона.

Как считает Олег Кожемяко, объявлять режим ЧС и давать соответствующие ему рекомендаций по ограничению передвижения граждан нужно исключительно в ситуациях реальной угрозы. И принятие такого решения должно быть прерогативой МЧС, органов региональной и муниципальной власти.

Высказывание губернатора связано с ситуацией, когда в конце минувшей недели начальник Примгидромета во время интервью рекомендовал в определенные сроки эвакуировать все палаточные городки с прибрежных территорий края. При этом ранее руководитель ведомства сам же признал, что возможность существенного ухудшения погоды пока носит только теоретический характер.

Губернатор заявил, что считает недопустимым ввод жителей края в заблуждение со стороны официальных лиц, и призвал оставить принятие решений о чрезвычайных мерах уполномоченным ведомствам.

— Гидрометцентр Приморского края должен предоставлять сводки в МЧС и, если ситуация будет действительно угрожающей, мы объявим режим чрезвычайной ситуации, вывезем людей из опасных районов, — сказал Олег Кожемяко.

Глава края пояснил, что в Приморье работают около 1200 баз отдыха, и каждое необдуманное заявление о необходимости эвакуироваться — это прямой экономический удар по людям, работающим в сфере гостеприимства.

— У нас туристический регион, дальневосточники приезжают в Приморье отдыхать. Это направление мы активно развиваем. Будем учитывать мнение Примгидромета, но, если прогнозы не будут подтверждаться, ответственность будет нести гидрометцентр. Прошу работу организовать должным образом и ни в коем разе не драматизировать ситуацию, если она этого не требует, — заключил губернатор.

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