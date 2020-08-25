Плавучий космодром «Морской старт», находящийся в Приморье, восстановят

Плавучий космодром "Морской старт". Фото: сайт s7space.ru/launch-sea

Плавучий космодром «Морской старт», который в прошлом году перевезли из США в Россию, будет восстановлен, заявил вице-премьер Юрий Борисов журналистам на форуме «Армия-2020».

— Безусловно, «Старт» будет восстановлен. У меня был разговор с президентом на этот счет, я докладывал промежуточные результаты работы рабочей группы, которая создана по моему поручению«, — сказал Борисов.

Зампред правительства РФ также сообщил, что неделю назад осмотрел находящийся в Приморье космодром.

— Я буквально неделю назад вернулся из Владивостока, где лично походил по «Морскому старту», по этому уникальному сооружению. <...> Нам было бы глупо не восстановить «Морской старт» и не пользоваться им. Все это технически возможно, — заявил Борисов.

По его словам, предварительная сумма на восстановление около 35 миллиардов рублей. Ранее «Росатом» оценил затраты на ремонт в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции.

— Что касается будущего, то мы бы хотели, чтобы пусковыми услугами занимался специализированный оператор. Этот специализированный оператор должен быть точно заточен на коммерческий успех «Морского старта», — конкретизировал вице-премьер.

Борисов уточнил, коммерческий успех проекта будет зависеть от того, сможет ли космодром осуществлять до пяти пусков год. В настоящее время проводится оценка возможности использования в проекте ракеты «Союз-5» или доработки проекта ракеты под этот комплекс. Учредителями оператора, по мнению Борисова, могут стать «Роскосмос», «Росатом», группа компаний S7, банки и институты развития.

СПРАВКА:

Международный консорциум «Морской старт» создан в 1995 году. С него предполагались коммерческие пуски на геостационарную орбиту при помощи носителей «Зенит 3SL». В апреле 2018-го S7 Space стала владельцем плавучего космодрома. В марте 2020 года комплекс был перевезен в Россию. Через месяц представитель S7 Group сообщил, что проект заморожен до лучших времен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14